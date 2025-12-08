Halte Fluviale de Nouzonville Nouzonville Ardennes
Halte Fluviale de Nouzonville Nouzonville Ardennes vendredi 1 mai 2026.
Halte Fluviale de Nouzonville
Halte Fluviale de Nouzonville Rue de la ferronnerie 08700 Nouzonville Ardennes Grand Est
Durée : Distance : Tarif :
La berge de Meuse côté centre-ville a été réhabilitée pour la rendre plus praticable et plus agréable pour tous les publics. Ainsi, depuis 2019, une halte fluviale permet aux plaisancier de marquer une pause. Des bancs et des tables de pique-nique permettent au plaisancier de se restaurer. Un nouveau chemin facilite l’accès au centre-ville et invite à la promenade le long de la Meuse.
+33 3 24 53 80 30
English :
The Meuse riverbank near the town center has been rehabilitated to make it more practicable and more pleasant for all publics. Since 2019, a river rest area has been available for boaters to take a break. Benches and picnic tables are also provided. A new path provides easy access to the town center and invites visitors to stroll along the Meuse.
Deutsch :
Das Maasufer auf der Seite des Stadtzentrums wurde saniert, um es für alle Bevölkerungsgruppen besser begehbar und angenehmer zu machen. So gibt es seit 2019 eine Flusshaltestelle, an der Bootsfahrer eine Pause einlegen können. Bänke und Picknicktische ermöglichen es dem Bootsfahrer, sich zu verpflegen. Ein neuer Weg erleichtert den Zugang zum Stadtzentrum und lädt zu Spaziergängen entlang der Maas ein.
Italiano :
L’argine della Mosa vicino al centro della città è stato riabilitato per renderlo più praticabile e piacevole per tutti. Dal 2019 è disponibile un’area di sosta lungo il fiume per consentire ai diportisti di fare una pausa. Sono state installate anche panchine e tavoli da picnic per consentire ai diportisti di mangiare un boccone. Un nuovo sentiero consente un facile accesso al centro della città e invita a fare una passeggiata lungo la Mosa.
Español :
La ribera del Mosa, cerca del centro de la ciudad, se ha rehabilitado para hacerla más practicable y agradable para todos. Desde 2019, existe un área de descanso a orillas del río para que los navegantes puedan tomarse un respiro. También se han instalado bancos y mesas de picnic para que los navegantes puedan disfrutar de un bocado. Un nuevo sendero facilita el acceso al centro de la ciudad e invita a pasear junto al Mosa.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-19 par Ardennes Tourisme