Théâtre Mathieu Madénian, à pleurer de rire Nouzonville

Théâtre Mathieu Madénian, à pleurer de rire

6, boulevard Jean Baptiste Clément Nouzonville Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

“À pleurer de rire”, c’est la promesse que fait Mathieu Madénian avec ce quatrième et nouveau spectacle.Il nous raconte avec son sens inouï de l’autodérision comment sa vie et ses certitudes les plus profondes ont été bouleversées par l’arrivée tardive de son premier enfant. Pendant une heure menée à tambours battants, Mathieu nous embarque dans une plongée à travers l’univers tumultueux d’un père nouvellement émoulu qui tente de jongler avec l’absurdité d’un monde au bord du chaos tout en apprenant les ficelles de la paternité.Comment concilier son éducation traditionnelle avec la nouvelle vague de paternité moderne ? Comment expliquer à son fils les concepts de genre… alors qu’il ne maîtrise même pas TikTok ? Et surtout, comment ne pas passer pour un boomer largué ?Avec ce talent unique pour transformer le quotidien encomédie, Mathieu nous offre un spectacle où il parle de ses erreurs, de ses ratés, et des leçons qu’il tire de son petit garçon, qui, à peine né, semble déjà en savoir plus sur la vie que lui. Un voyage hilarant et émouvant dans lequel Mathieu nous livre son spectacle à la fois le plus personnel et le plus universel.Billetterie

.

6, boulevard Jean Baptiste Clément Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est +33 3 24 37 37 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

mathieu Madénian’s fourth and latest show promises to make you cry with laughter, as he tells us, with his unparalleled sense of self-mockery, how his life and his deepest certainties were turned upside down by the late arrival of his first child. Over the course of a fast-paced hour, Mathieu takes us on a journey through the tumultuous world of a new father trying to juggle the absurdity of a world on the brink of chaos while learning the ropes of fatherhood: how to reconcile his traditional upbringing with the new wave of modern fatherhood? How do you explain gender concepts to your son… when he hasn’t even mastered TikTok? With his unique talent for transforming the everyday into comedy, Mathieu offers us a show in which he talks about his mistakes, his failures, and the lessons he learns from his little boy, who, barely born, already seems to know more about life than he does. A hilarious and moving journey in which Mathieu gives us his most personal and most universal show.Tickets

L’événement Théâtre Mathieu Madénian, à pleurer de rire Nouzonville a été mis à jour le 2026-01-17 par Ardennes Tourisme