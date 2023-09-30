Haybes Parcours découverte Haybes Ardennes

Point de départ de ces deux parcours découverte derrière la mairie de Haybes. Parcours 1 (3km). Immersion inédite dans le riche patrimoine urbain de la commune en passant notamment par l’ancienne brasserie Thiry, le monument aux morts… Les promeneurs auront l’occasion de passer devant l’exposition permanente de photographies retraçant l’histoire de Haybes. Parcours 2 (6km). Ce parcours permet une découverte des anciens sites des ardoisières intra-muros et l’exploration de l’histoire de ces vestiges. Tout au long de la balade, les marcheurs pourront en apprendre plus sur l’histoire de la commune grâce à des panneaux explicatifs, dont les textes ont été rédigés par l’historien local Guy Lépine.

English :

Starting point for these two discovery trails behind Haybes town hall. Route 1 (3km). A unique immersion in the town’s rich urban heritage, including the former Thiry brewery, the war memorial… Walkers will have the opportunity to pass by the permanent exhibition of photographs retracing the history of Haybes. Route 2 (6km). This route takes in the former slate quarry sites within the town and explores the history of these remains. Along the way, walkers can learn more about the town’s history from explanatory panels written by local historian Guy Lépine.

Deutsch :

Startpunkt dieser beiden Entdeckungsstrecken hinter dem Rathaus von Haybes. Strecke 1 (3 km). Tauchen Sie auf ganz neue Weise in das reiche städtische Erbe der Gemeinde ein, indem Sie insbesondere an der ehemaligen Brauerei Thiry und dem Kriegerdenkmal vorbeikommen… Die Spaziergänger haben die Gelegenheit, an der ständigen Ausstellung von Fotografien vorbeizukommen, die die Geschichte von Haybes nachzeichnen. Strecke 2 (6 km). Dieser Rundgang ermöglicht die Entdeckung der ehemaligen Standorte der Schiefergruben innerhalb der Stadtmauern und die Erforschung der Geschichte dieser Überreste. Während des gesamten Spaziergangs können die Wanderer auf erklärenden Tafeln, deren Texte vom Lokalhistoriker Guy Lépine verfasst wurden, mehr über die Geschichte der Gemeinde erfahren.

Italiano :

Il punto di partenza di questi due percorsi di scoperta si trova dietro il municipio di Haybes. Percorso 1 (3 km). Un’immersione unica nel ricco patrimonio urbano della città, con l’ex birreria Thiry, il monumento ai caduti, ecc. Gli escursionisti avranno l’opportunità di passare davanti alla mostra permanente di fotografie che ripercorrono la storia di Haybes. Percorso 2 (6 km). Questo percorso si snoda nei siti delle ex cave di ardesia della città ed esplora la storia di questi resti. Lungo il percorso, gli escursionisti possono conoscere la storia della città grazie ai pannelli esplicativi scritti dallo storico locale Guy Lépine.

Español :

El punto de partida de estos dos recorridos de descubrimiento se encuentra detrás del ayuntamiento de Haybes. Recorrido 1 (3 km). Una inmersión única en el rico patrimonio urbano de la ciudad, que incluye la antigua fábrica de cerveza Thiry, el memorial de guerra, etc. Los paseantes tendrán la oportunidad de pasar por delante de la exposición permanente de fotografías que recorren la historia de Haybes. Itinerario 2 (6 km). Esta ruta recorre las antiguas canteras de pizarra de la ciudad y explora la historia de estos vestigios. A lo largo del recorrido, los senderistas podrán conocer mejor la historia de la ciudad gracias a los paneles explicativos redactados por el historiador local Guy Lépine.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-30 par Ardennes Tourisme