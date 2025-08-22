Itinéraire des pierres nommées Molines-en-Queyras Hautes-Alpes

Itinéraire des pierres nommées

Itinéraire des pierres nommées 05350 Molines-en-Queyras Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Une jolie boucle pour découvrir les différentes pierres (blocs erratiques), leurs noms données par les anciens et parcourir un joli sentier du bourg de Molines-en-Queyras jusqu’au hameau de Pierre-Grosse.

https://lequeyras.com/ +33 4 92 45 83 22

English :

A nice loop to discover the different stones (erratic boulders), their names given by the ancients and follow a pretty path from the village of Molines-en-Queyras to the hamlet of Pierre-Grosse.

Deutsch :

Ein schöner Rundweg, um die verschiedenen Steine (erratische Blöcke) und ihre von den Alten vergebenen Namen zu entdecken und einen hübschen Pfad von der Stadt Molines-en-Queyras bis zum Weiler Pierre-Grosse zu begehen.

Italiano :

Un bel giro per scoprire le diverse pietre (blocchi erratici), i loro nomi dati dagli antichi e seguire un bel sentiero dal villaggio di Molines-en-Queyras alla frazione di Pierre-Grosse.

Español :

Un bonito bucle para descubrir las diferentes piedras (bloques erráticos), sus nombres dados por los antiguos y seguir un bonito sendero desde el pueblo de Molines-en-Queyras hasta la aldea de Pierre-Grosse.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-08 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme