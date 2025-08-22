Itinéraire des Villages Perchés Parcours 1 Tallard Hautes-Alpes

Itinéraire des Villages Perchés Parcours 1

Itinéraire des Villages Perchés Parcours 1 05130 Tallard Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

14 villages entre Montagne et Provence. Des itinéraires mêlant nature, culture, agriculture au travers de superbes panoramas !

N° 1 49km environ 1h20 de route

Tallard, Lettret, Jarjayes, Gap, La Freissinouse, Pelleautier, Neffes, Châteauvieux.

https://terresdegap.fr/ +33 4 92 54 04 29

English :

14 villages between the mountains and Provence. Itineraries combining nature, culture and agriculture, with superb panoramic views!

N° 1: 49km approx. 1h20 drive

Tallard, Lettret, Jarjayes, Gap, La Freissinouse, Pelleautier, Neffes, Châteauvieux.

Deutsch :

14 Dörfer zwischen Bergen und Provence. Routen, auf denen sich Natur, Kultur und Landwirtschaft durch herrliche Panoramen vermischen!

Nr. 1: 49 km ca. 1 Stunde 20 Minuten Fahrzeit

Tallard, Lettret, Jarjayes, Gap, La Freissinouse, Pelleautier, Neffes, Châteauvieux.

Italiano :

14 villaggi tra le montagne e la Provenza. Itinerari che combinano natura, cultura e agricoltura attraverso panorami superbi!

N° 1 49km circa 1h20 di macchina:

Tallard, Lettret, Jarjayes, Gap, La Freissinouse, Pelleautier, Neffes, Châteauvieux.

Español :

14 pueblos entre la montaña y la Provenza. Itinerarios que combinan naturaleza, cultura y agricultura a través de magníficos panoramas

N° 1 49km alrededor de 1h20 de viaje

Tallard, Lettret, Jarjayes, Gap, La Freissinouse, Pelleautier, Neffes, Châteauvieux.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-03-03 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme