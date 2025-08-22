Itinéraire des Villages Perchés Parcours 2 Tallard Hautes-Alpes
Itinéraire des Villages Perchés Parcours 2
Itinéraire des Villages Perchés Parcours 2 05130 Tallard Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur
14 villages entre Montagne et Provence. Des itinéraires mêlant nature, culture, agriculture au travers de superbes panoramas !
N° 2 63km environ 1h50 de route
Tallard, Sigoyer, Lardier, Vitrolle, Barcillonnette, Esparron, La Saulce, Fouillouse.
https://terresdegap.fr/ +33 4 92 54 04 29
English :
14 villages between the mountains and Provence. Itineraries combining nature, culture, agriculture and superb panoramas!
N° 2: 63km approx. 1h50 drive
Tallard, Sigoyer, Lardier, Vitrolle, Barcillonnette, Esparron, La Saulce, Fouillouse.
Deutsch :
14 Dörfer zwischen Bergen und Provence. Routen, auf denen sich Natur, Kultur und Landwirtschaft durch herrliche Panoramen vermischen!
Nr. 2: 63 km ca. 1 Stunde 50 Minuten Fahrzeit
Tallard, Sigoyer, Lardier, Vitrolle, Barcillonnette, Esparron, La Saulce, Fouillouse.
Italiano :
14 villaggi tra le montagne e la Provenza. Itinerari che combinano natura, cultura e agricoltura attraverso panorami superbi!
N° 2 63km circa 1h50 di strada:
Tallard, Sigoyer, Lardier, Vitrolle, Barcillonnette, Esparron, La Saulce, Fouillouse.
Español :
14 pueblos entre la montaña y la Provenza. Itinerarios que combinan naturaleza, cultura y agricultura a través de magníficos panoramas
N° 2 63km cerca de 1h50 de carretera
Tallard, Sigoyer, Lardier, Vitrolle, Barcillonnette, Esparron, La Saulce, Fouillouse.
