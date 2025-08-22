Itinéraire des Villages Perchés Parcours 3 Tallard Hautes-Alpes
Itinéraire des Villages Perchés Parcours 3 Tallard Hautes-Alpes vendredi 1 mai 2026.
Itinéraire des Villages Perchés Parcours 3
Itinéraire des Villages Perchés Parcours 3 05130 Tallard Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : Distance : Tarif :
14 villages entre Montagne et Provence. Des itinéraires mêlant nature, culture, agriculture au travers de superbes panoramas !
N° 3 28km environ 50mn de route
Tallard, Châteauvieux, Neffes, Pelleautier, Sigoyer, Fouillouse.
https://terresdegap.fr/ +33 4 92 54 04 29
English :
14 villages between the mountains and Provence. Itineraries combining nature, culture and agriculture with superb panoramic views!
N° 3: 28km approx. 50mn drive
Tallard, Châteauvieux, Neffes, Pelleautier, Sigoyer, Fouillouse.
Deutsch :
14 Dörfer zwischen Bergen und Provence. Routen, auf denen sich Natur, Kultur und Landwirtschaft durch herrliche Panoramen vermischen!
Nr. 3: 28km ca. 50min Fahrzeit
Tallard, Châteauvieux, Neffes, Pelleautier, Sigoyer, Fouillouse.
Italiano :
14 villaggi tra le montagne e la Provenza. Itinerari che combinano natura, cultura e agricoltura attraverso panorami superbi!
N° 3 28km circa 50mn di auto:
Tallard, Châteauvieux, Neffes, Pelleautier, Sigoyer, Fouillouse.
Español :
14 pueblos entre la montaña y la Provenza. Itinerarios que combinan naturaleza, cultura y agricultura a través de magníficos panoramas
N° 3 28km unos 50mn en coche
Tallard, Châteauvieux, Neffes, Pelleautier, Sigoyer, Fouillouse.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-03-03 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme