Itinéraire des Villages Perchés Parcours 3 Tallard Hautes-Alpes

Itinéraire des Villages Perchés Parcours 3

Itinéraire des Villages Perchés Parcours 3 05130 Tallard Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

14 villages entre Montagne et Provence. Des itinéraires mêlant nature, culture, agriculture au travers de superbes panoramas !

N° 3 28km environ 50mn de route

Tallard, Châteauvieux, Neffes, Pelleautier, Sigoyer, Fouillouse.

https://terresdegap.fr/ +33 4 92 54 04 29

English :

14 villages between the mountains and Provence. Itineraries combining nature, culture and agriculture with superb panoramic views!

N° 3: 28km approx. 50mn drive

Tallard, Châteauvieux, Neffes, Pelleautier, Sigoyer, Fouillouse.

Deutsch :

14 Dörfer zwischen Bergen und Provence. Routen, auf denen sich Natur, Kultur und Landwirtschaft durch herrliche Panoramen vermischen!

Nr. 3: 28km ca. 50min Fahrzeit

Tallard, Châteauvieux, Neffes, Pelleautier, Sigoyer, Fouillouse.

Italiano :

14 villaggi tra le montagne e la Provenza. Itinerari che combinano natura, cultura e agricoltura attraverso panorami superbi!

N° 3 28km circa 50mn di auto:

Tallard, Châteauvieux, Neffes, Pelleautier, Sigoyer, Fouillouse.

Español :

14 pueblos entre la montaña y la Provenza. Itinerarios que combinan naturaleza, cultura y agricultura a través de magníficos panoramas

N° 3 28km unos 50mn en coche

Tallard, Châteauvieux, Neffes, Pelleautier, Sigoyer, Fouillouse.

