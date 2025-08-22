Itinéraire raquette de la Planchette Servoz Haute-Savoie

Itinéraire raquette de la Planchette

Itinéraire raquette de la Planchette 74310 Servoz Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une jolie boucle facile à travers les prairies plates et ensoleillées du bassin de Servoz, de part et d’autre du nant (ruisseau) de la planchette. Pleine vue sur le massif du Mont-Blanc, en arrière plan du hameau du Bouchet.

English : Snowshoeing route of La Planchette

A beautiful hike across sunny fields in the middle of Servoz, next to the stream of Planchette. View on the Mont Blanc mountain range.

Deutsch : Wanderweg La Planchette

Ein schöner Rundweg über die flachen und sonnigen Wiesen des Servozer Beckens, mal auf der einen, mal auf der anderen Site des Baches La Planchette. Freier Blick auf den Mont-Blanc, hinterm Weiler Le Bouchet.

Italiano :

Un grazioso e facile percorso attraverso le praterie pianeggianti e soleggiate del bacino di Servoz, da un lato e l’altro del ruscello La Planchette. Una vista integrale sul massiccio del Monte Bianco, sullo sfondo della borgata del Bouchet.

Español : Sendero La Planchette

Un hermoso itinerario en bucle a través de las praderas planas y soleadas de la cuenca del Servoz, por ambos lados del arroyo La Planchette. Magnífica vista sobre el macizo del Mont Blanc, con el fondo de la aldea de Bouchet.

