Itinéraire raquette des Posettes Vallorcine Haute-Savoie

Itinéraire raquette des Posettes

Itinéraire raquette des Posettes Domaine de Balme 74660 Vallorcine Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Vue imprenable sur la vallée de Chamonix.

http://www.chamoniarde.com/ +33 4 50 53 22 08

English : Snowshoeing route of Les Posettes

Beautiful view on the valley of Chamonix.

Deutsch :

Unverbaubarer Blick auf das Tal von Chamonix.

Italiano :

Vista mozzafiato sulla valle di Chamonix.

Español :

Impresionante vista del valle de Chamonix.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme