Itinéraire raquette des Trois Gouilles Servoz Haute-Savoie

Itinéraire raquette des Trois Gouilles
Itinéraire raquette des Trois Gouilles 74310 Servoz Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Un véritable sentier de trappeur à travers la forêt la plus variée de la vallée de Chamonix. Vous découvrirez successivement les trois gouilles (petit lac en langue savoyarde).
http://www.chamoniarde.com/ +33 4 50 53 22 08
English : Snowshoeing route of Les Trois Gouilles
A real trappers trailthrough the most varied forest in the Chamonix Valley. One after the other, you discover the 3 Gouilles (small lakes in local dialect patois).
Deutsch : Wanderweg Les trois Gouilles
Ein echter Trapper- bzw. Trekkingpfad durch den Wald mit der höchsten Artenvielfalt im Tal Chamonix. Sie entdecken nacheinander die drei Gouilles (Gouille bedeutet kleiner See in der Sprache der Region Savoyen).
Italiano :
Un vero e proprio sentiero da trapper, attraverso il bosco più vario di tutta la valle di Chamonix. Scoprirete, uno dopo l’altro, i tre gouilles ( laghetto in savoiardo).
Español :
Un auténtico sendero de trampeo a través del bosque más variado del valle de Chamonix. Descubrirá sucesivamente las tres gouilles (pequeño lago en lengua saboyana).
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme