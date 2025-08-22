Itinéraire raquette des Trois Gouilles Servoz Haute-Savoie

Itinéraire raquette des Trois Gouilles

Itinéraire raquette des Trois Gouilles 74310 Servoz Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance :

Un véritable sentier de trappeur à travers la forêt la plus variée de la vallée de Chamonix. Vous découvrirez successivement les trois gouilles (petit lac en langue savoyarde).

http://www.chamoniarde.com/ +33 4 50 53 22 08

English : Snowshoeing route of Les Trois Gouilles

A real trappers trailthrough the most varied forest in the Chamonix Valley. One after the other, you discover the 3 Gouilles (small lakes in local dialect patois).

Deutsch : Wanderweg Les trois Gouilles

Ein echter Trapper- bzw. Trekkingpfad durch den Wald mit der höchsten Artenvielfalt im Tal Chamonix. Sie entdecken nacheinander die drei Gouilles (Gouille bedeutet kleiner See in der Sprache der Region Savoyen).

Italiano :

Un vero e proprio sentiero da trapper, attraverso il bosco più vario di tutta la valle di Chamonix. Scoprirete, uno dopo l’altro, i tre gouilles ( laghetto in savoiardo).

Español :

Un auténtico sendero de trampeo a través del bosque más variado del valle de Chamonix. Descubrirá sucesivamente las tres gouilles (pequeño lago en lengua saboyana).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme