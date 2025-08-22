Itinéraire vélo de Douvres-la-Délivrande à Caen Caen Calvados
Durée : Distance : 14000.0 Tarif :
Partez de Douvres-la-Délivrande pour rejoindre Caen à travers la voie verte. L’occasion de découvrir la campagne de Caen.
+33 2 31 27 90 00
English : Itinéraire vélo de Douvres-la-Délivrande à Caen
Leave Dover-la-Délivrande to reach Caen through the Greenway. An opportunity to discover the Caen countryside.
Deutsch :
Fahren Sie von Douvres-la-Délivrande über den Grünen Weg nach Caen. Eine gute Gelegenheit, die Landschaft um Caen zu entdecken.
Italiano :
Partite da Douvres-la-Délivrande per raggiungere Caen attraverso la greenway. Un’occasione per scoprire la campagna di Caen.
Español :
Salga de Douvres-la-Délivrande para llegar a Caen por la vía verde. Una oportunidad para descubrir la campiña de Caen.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme