Itinéraire vélo / Lessay Créances Pirou Geffosses Lessay Manche
Durée : 63 Distance : 19000.0 Tarif :
Départ à Lessay, voie verte
Coordonnées GPS (Lat, Lon) 49.218170, -1.529730
Dénivelé cumulé positif 98 m Dénivelé cumulé négatif 112 m
Sur votre parcours
A Lessay
Tous commerces, restaurants, banque, bureau de poste, aire de pique-nique…
A voir Abbaye de Lessay, Laiterie du Val de l’Ay (payant), Réserve naturelle de la tourbière de Mathon (sur réservation/payant)
B Lavoir du Pont de la Goutte
Aire de pique-nique
A voir Parcours d’interprétation sur le lavoir du Pont de la Goutte
C Créances-Bourg
Tous commerces, banques, bureau de poste, aire de jeux…
A voir Église Sainte-Trinité, Grotte de Lourdes (reproduction)
D Créances-Plage
Plage non-surveillée, restaurant, aire de pique-nique, camping, gîtes
A voir Dunes de Créances
E Pirou-Bourg
A voir Église St-Martin, Moulin de la Tortue (à 400 m à l’Ouest du bourg en suivant la RD 434)
F Pirou-Pont
Mairie, Agence postale communale, distributeur de pains
A voir Le Parc (espace naturel récréatif)
G Château de Pirou
A voir Château fort bâti au XIIè siècle (payant)
H Pirou-Plage
Plage surveillée, commerces, restaurants, cinéma, distributeur de billets
A voir Dunes de Pirou, architecture balnéaire
I Geffosses
Epicerie/boulangerie/Presse, agence postale communale
A voir Église Saint-Samson, rue du Menhir, observatoire ornithologique du Havre de Geffosses (à 1,3 km à l’Ouest du bourg en suivant la RD 53)
English : Itinéraire vélo Lessay Créances Pirou Geffosses
Departure at Lessay, green way
GPS coordinates (Lat, Lon) 49.218170, -1.529730
Cumulative positive difference in altitude 98 m Cumulative negative difference in altitude 112 m
On your route
A ? Lessay
All shops, restaurants, bank, post office, picnic area?
To see Lessay Abbey, Laiterie du Val de l’Ay (paying), Mathon peat bog nature reserve (on reservation/paying)
B ? Washing place of the Pont de la Goutte
Picnic area
To see Interpretation trail on the Pont de la Goutte washhouse
C ? Créances-Bourg
All shops, banks, post office, playground?
To see Sainte-Trinité church, Grotto of Lourdes (reproduction)
D Créances-Plage
Unsupervised beach, restaurant, picnic area, camping, lodging
To see Dunes of Créances
E ? Pirou-Bourg
To see St-Martin Church, Moulin de la Tortue (400 m west of the village following the RD 434)
F ? Pirou-Pont
Town hall, local postal agency, bread distributor
To see The Park (natural recreational area)
G ? Castle of Pirou
To see Castle built in the 12th century (fee required)
H ? Pirou-Plage
Supervised beach, shops, restaurants, cinema, cash machine
To see Dunes of Pirou, seaside architecture
I ? Geffosses
Grocery/bakery/press, local postal agency
To see: Saint-Samson church, rue du Menhir, ornithological observatory of the Havre de Geffosses (1,3 km west of the village following the RD 53)
Deutsch :
Start in Lessay, Grüner Weg
GPS-Koordinaten (Lat, Lon): 49.218170, -1.529730
Kumulierter positiver Höhenunterschied: 98 m Kumulierter negativer Höhenunterschied: 112 m
Auf Ihrer Route
A ? Lessay
Alle Geschäfte, Restaurants, Bank, Postamt, Picknickplatz?
Was gibt es zu sehen? Abtei von Lessay, Laiterie du Val de l’Ay (kostenpflichtig), Naturreservat des Torfmoors von Mathon (mit Reservierung/gegen Gebühr)
B ? Waschhaus von Pont de la Goutte (Brücke des Tropfens)
Bereich für ein Picknick
Zu sehen: Interpretationspfad zum Waschhaus Pont de la Goutte
C ? Créances-Bourg
Alle Geschäfte, Banken, Postamt, Spielplatz?
Sehenswürdigkeiten: Kirche Sainte-Trinité, Lourdesgrotte (Nachbildung)
D Créances-Plage
Nicht überwachter Strand, Restaurant, Picknickplatz, Campingplatz, Unterkünfte
Zu sehen: Dünen von Créances
E ? Pirou-Bourg
Zu sehen: Kirche St-Martin, Moulin de la Tortue (400 m westlich des Ortes entlang der RD 434)
F ? Pirou-Pont
Rathaus, kommunale Postagentur, Brötchenautomat
Zu sehen: Le Parc (natürliches Erholungsgebiet)
G ? Schloss von Pirou
Zu sehen: Burg aus dem 12. Jahrhundert (kostenpflichtig)
H ? Pirou-Plage
Bewachter Strand, Geschäfte, Restaurants, Kino, Geldautomat
Zu sehen: Dünen von Pirou, Bäderarchitektur
I ? Geffosses
Lebensmittelgeschäft/Bäckerei/Presse, kommunale Postagentur
Zu sehen: Kirche Saint-Samson, Rue du Menhir, Vogelbeobachtungsstation Havre de Geffosses (1,3 km westlich des Dorfes auf der RD 53)
Italiano :
Partenza da Lessay, via verde
Coordinate GPS (Lat, Lon): 49.218170, -1.529730
Dislivello positivo cumulativo 98 m Dislivello negativo cumulativo 112 m
Sul vostro percorso
A ? Lessay
Tutti i negozi, ristoranti, banca, ufficio postale, area picnic?
Da vedere Abbazia di Lessay, Latteria della Val de l’Ay (a pagamento), Riserva naturale delle torbiere di Mathon (su prenotazione/pagamento)
B ? Serbatoio del Pont de la Goutte
Area picnic
Da vedere: Percorso interpretativo sul lavatoio del Pont de la Goutte
C ? Créances-Bourg
Tutti i negozi, banche, ufficio postale, parco giochi?
Da vedere Chiesa di Sainte-Trinité, Grotta di Lourdes (riproduzione)
D Créances-Plage
Spiaggia non sorvegliata, ristorante, area pic-nic, campeggio, gîtes
Da vedere Dune di Créances
E ? Pirou-Bourg
Da vedere: Chiesa di St-Martin, Moulin de la Tortue (400 m a ovest del villaggio lungo la RD 434)
F ? Pirou-Pont
Municipio, agenzia postale comunale, distributore di pane
Da vedere: Il Parco (area ricreativa naturale)
G ? Castello di Pirou
Da vedere Castello costruito nel XII secolo (a pagamento)
H ? Pirou-Plage
Spiaggia sorvegliata, negozi, ristoranti, cinema, bancomat
Cosa vedere Dune di Pirou, architettura balneare
I ? Geffosses
Negozio di alimentari/panetteria/stampa, ufficio postale locale
Da vedere: Chiesa di Saint-Samson, rue du Menhir, osservatorio ornitologico dell’Havre de Geffosses (1,3 km a ovest della città lungo la RD 53)
Español :
Salida en Lessay, vía verde
Coordenadas GPS (Lat, Lon): 49.218170, -1.529730
Desnivel positivo acumulado 98 m Desnivel negativo acumulado 112 m
En su ruta
A ? Lessay
Todos los comercios, restaurantes, banco, correos, merendero?
Para ver Abadía de Lessay, Lechería Val de l’Ay (de pago), Reserva Natural de las Turberas de Mathon (previa reserva/pago)
B ? Lavoir du Pont de la Goutte
Área de picnic
Para ver: Recorrido de interpretación del lavadero del Pont de la Goutte
C ? Créances-Bourg
Todos los comercios, bancos, correos, parque infantil..
Para ver Iglesia Sainte-Trinité, Gruta de Lourdes (reproducción)
D Créances-Plage
Playa no vigilada, restaurante, merendero, camping, casas rurales
Para ver Dunas de Créances
E ? Pirou-Bourg
Para ver: Iglesia St-Martin, Moulin de la Tortue (400 m al oeste del pueblo por la RD 434)
F ? Pirou-Pont
Ayuntamiento, agencia de correos comunal, distribuidor de pan
Para ver El Parque (área recreativa natural)
G ? Castillo de Pirou
Recorrido Castillo construido en el siglo XII (de pago)
H ? Pirou-Plage
Playa vigilada, tiendas, restaurantes, cine, cajero automático
Recorrido Dunas de Pirou, arquitectura costera
I ? Geffosses
Tienda de comestibles/panadería/prensa, oficina de correos local
Para ver: Iglesia Saint-Samson, rue du Menhir, observatorio ornitológico del Havre de Geffosses (1,3 km al oeste de la ciudad por la RD 53)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme