Itinéraire vélo / Lessay Créances Pirou Geffosses Lessay Manche

Itinéraire vélo Lessay Créances Pirou Geffosses 50430 Lessay Manche Normandie

Durée : 63 Distance : 19000.0 Tarif :

Départ à Lessay, voie verte

Coordonnées GPS (Lat, Lon) 49.218170, -1.529730

Dénivelé cumulé positif 98 m Dénivelé cumulé négatif 112 m

Sur votre parcours

A Lessay

Tous commerces, restaurants, banque, bureau de poste, aire de pique-nique…

A voir Abbaye de Lessay, Laiterie du Val de l’Ay (payant), Réserve naturelle de la tourbière de Mathon (sur réservation/payant)

B Lavoir du Pont de la Goutte

Aire de pique-nique

A voir Parcours d’interprétation sur le lavoir du Pont de la Goutte

C Créances-Bourg

Tous commerces, banques, bureau de poste, aire de jeux…

A voir Église Sainte-Trinité, Grotte de Lourdes (reproduction)

D Créances-Plage

Plage non-surveillée, restaurant, aire de pique-nique, camping, gîtes

A voir Dunes de Créances

E Pirou-Bourg

A voir Église St-Martin, Moulin de la Tortue (à 400 m à l’Ouest du bourg en suivant la RD 434)

F Pirou-Pont

Mairie, Agence postale communale, distributeur de pains

A voir Le Parc (espace naturel récréatif)

G Château de Pirou

A voir Château fort bâti au XIIè siècle (payant)

H Pirou-Plage

Plage surveillée, commerces, restaurants, cinéma, distributeur de billets

A voir Dunes de Pirou, architecture balnéaire

I Geffosses

Epicerie/boulangerie/Presse, agence postale communale

A voir Église Saint-Samson, rue du Menhir, observatoire ornithologique du Havre de Geffosses (à 1,3 km à l’Ouest du bourg en suivant la RD 53)

English : Itinéraire vélo Lessay Créances Pirou Geffosses

Departure at Lessay, green way

GPS coordinates (Lat, Lon) 49.218170, -1.529730

Cumulative positive difference in altitude 98 m Cumulative negative difference in altitude 112 m

On your route

A ? Lessay

All shops, restaurants, bank, post office, picnic area?

To see Lessay Abbey, Laiterie du Val de l’Ay (paying), Mathon peat bog nature reserve (on reservation/paying)

B ? Washing place of the Pont de la Goutte

Picnic area

To see Interpretation trail on the Pont de la Goutte washhouse

C ? Créances-Bourg

All shops, banks, post office, playground?

To see Sainte-Trinité church, Grotto of Lourdes (reproduction)

D Créances-Plage

Unsupervised beach, restaurant, picnic area, camping, lodging

To see Dunes of Créances

E ? Pirou-Bourg

To see St-Martin Church, Moulin de la Tortue (400 m west of the village following the RD 434)

F ? Pirou-Pont

Town hall, local postal agency, bread distributor

To see The Park (natural recreational area)

G ? Castle of Pirou

To see Castle built in the 12th century (fee required)

H ? Pirou-Plage

Supervised beach, shops, restaurants, cinema, cash machine

To see Dunes of Pirou, seaside architecture

I ? Geffosses

Grocery/bakery/press, local postal agency

To see: Saint-Samson church, rue du Menhir, ornithological observatory of the Havre de Geffosses (1,3 km west of the village following the RD 53)

Deutsch :

Start in Lessay, Grüner Weg

GPS-Koordinaten (Lat, Lon): 49.218170, -1.529730

Kumulierter positiver Höhenunterschied: 98 m Kumulierter negativer Höhenunterschied: 112 m

Auf Ihrer Route

A ? Lessay

Alle Geschäfte, Restaurants, Bank, Postamt, Picknickplatz?

Was gibt es zu sehen? Abtei von Lessay, Laiterie du Val de l’Ay (kostenpflichtig), Naturreservat des Torfmoors von Mathon (mit Reservierung/gegen Gebühr)

B ? Waschhaus von Pont de la Goutte (Brücke des Tropfens)

Bereich für ein Picknick

Zu sehen: Interpretationspfad zum Waschhaus Pont de la Goutte

C ? Créances-Bourg

Alle Geschäfte, Banken, Postamt, Spielplatz?

Sehenswürdigkeiten: Kirche Sainte-Trinité, Lourdesgrotte (Nachbildung)

D Créances-Plage

Nicht überwachter Strand, Restaurant, Picknickplatz, Campingplatz, Unterkünfte

Zu sehen: Dünen von Créances

E ? Pirou-Bourg

Zu sehen: Kirche St-Martin, Moulin de la Tortue (400 m westlich des Ortes entlang der RD 434)

F ? Pirou-Pont

Rathaus, kommunale Postagentur, Brötchenautomat

Zu sehen: Le Parc (natürliches Erholungsgebiet)

G ? Schloss von Pirou

Zu sehen: Burg aus dem 12. Jahrhundert (kostenpflichtig)

H ? Pirou-Plage

Bewachter Strand, Geschäfte, Restaurants, Kino, Geldautomat

Zu sehen: Dünen von Pirou, Bäderarchitektur

I ? Geffosses

Lebensmittelgeschäft/Bäckerei/Presse, kommunale Postagentur

Zu sehen: Kirche Saint-Samson, Rue du Menhir, Vogelbeobachtungsstation Havre de Geffosses (1,3 km westlich des Dorfes auf der RD 53)

Italiano :

Partenza da Lessay, via verde

Coordinate GPS (Lat, Lon): 49.218170, -1.529730

Dislivello positivo cumulativo 98 m Dislivello negativo cumulativo 112 m

Sul vostro percorso

A ? Lessay

Tutti i negozi, ristoranti, banca, ufficio postale, area picnic?

Da vedere Abbazia di Lessay, Latteria della Val de l’Ay (a pagamento), Riserva naturale delle torbiere di Mathon (su prenotazione/pagamento)

B ? Serbatoio del Pont de la Goutte

Area picnic

Da vedere: Percorso interpretativo sul lavatoio del Pont de la Goutte

C ? Créances-Bourg

Tutti i negozi, banche, ufficio postale, parco giochi?

Da vedere Chiesa di Sainte-Trinité, Grotta di Lourdes (riproduzione)

D Créances-Plage

Spiaggia non sorvegliata, ristorante, area pic-nic, campeggio, gîtes

Da vedere Dune di Créances

E ? Pirou-Bourg

Da vedere: Chiesa di St-Martin, Moulin de la Tortue (400 m a ovest del villaggio lungo la RD 434)

F ? Pirou-Pont

Municipio, agenzia postale comunale, distributore di pane

Da vedere: Il Parco (area ricreativa naturale)

G ? Castello di Pirou

Da vedere Castello costruito nel XII secolo (a pagamento)

H ? Pirou-Plage

Spiaggia sorvegliata, negozi, ristoranti, cinema, bancomat

Cosa vedere Dune di Pirou, architettura balneare

I ? Geffosses

Negozio di alimentari/panetteria/stampa, ufficio postale locale

Da vedere: Chiesa di Saint-Samson, rue du Menhir, osservatorio ornitologico dell’Havre de Geffosses (1,3 km a ovest della città lungo la RD 53)

Español :

Salida en Lessay, vía verde

Coordenadas GPS (Lat, Lon): 49.218170, -1.529730

Desnivel positivo acumulado 98 m Desnivel negativo acumulado 112 m

En su ruta

A ? Lessay

Todos los comercios, restaurantes, banco, correos, merendero?

Para ver Abadía de Lessay, Lechería Val de l’Ay (de pago), Reserva Natural de las Turberas de Mathon (previa reserva/pago)

B ? Lavoir du Pont de la Goutte

Área de picnic

Para ver: Recorrido de interpretación del lavadero del Pont de la Goutte

C ? Créances-Bourg

Todos los comercios, bancos, correos, parque infantil..

Para ver Iglesia Sainte-Trinité, Gruta de Lourdes (reproducción)

D Créances-Plage

Playa no vigilada, restaurante, merendero, camping, casas rurales

Para ver Dunas de Créances

E ? Pirou-Bourg

Para ver: Iglesia St-Martin, Moulin de la Tortue (400 m al oeste del pueblo por la RD 434)

F ? Pirou-Pont

Ayuntamiento, agencia de correos comunal, distribuidor de pan

Para ver El Parque (área recreativa natural)

G ? Castillo de Pirou

Recorrido Castillo construido en el siglo XII (de pago)

H ? Pirou-Plage

Playa vigilada, tiendas, restaurantes, cine, cajero automático

Recorrido Dunas de Pirou, arquitectura costera

I ? Geffosses

Tienda de comestibles/panadería/prensa, oficina de correos local

Para ver: Iglesia Saint-Samson, rue du Menhir, observatorio ornitológico del Havre de Geffosses (1,3 km al oeste de la ciudad por la RD 53)

