Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Cherbourg Lessay Ancteville Lessay Manche

Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Cherbourg Lessay Ancteville 50430 Lessay Manche Normandie

Durée : 405 Distance : 29000.0 Tarif :

Changement de paysage ensuite car vous traverserez les landes de Lessay, puis une forêt.

 

Change of landscape then because you will cross the moors of Lessay, then a forest.

Deutsch :

Danach wechseln Sie die Landschaft, denn Sie durchqueren die Heidelandschaft von Lessay und anschließend einen Wald.

Italiano :

Poi il paesaggio cambia e si attraversa la brughiera di Lessay, quindi una foresta.

Español :

A continuación, el paisaje cambia al cruzar los páramos de Lessay y luego un bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme