Itinéraire vélo / Lessay Vesly Lessay Manche

Itinéraire vélo / Lessay Vesly 50430 Lessay Manche Normandie
Durée : 17 Distance : 5000.0 Tarif :
Départ à Lessay
Coordonnées GPS (Lat, Lon) 49.218589, -1.529728
Dénivelé cumulé positif 18 m / Dénivelé cumulé négatif 58 m
Sur votre parcours
A Lessay
Tous commerces, restaurants, banque, bureau de poste, aire de pique-nique…
A voir Abbaye de Lessay, Laiterie du Val de l’Ay (payant), Réserve naturelle de la tourbière de Mathon (sur réservation/payant)
B Vesly
Multi-commerce/presse, café/bar, aire de pique-nique, terrain de pétanque
A voir Eglise Saint-Pierre, Chapelle Notre-Dame-de-la-Consolation, Borne de la 2ème Division Blindée
https://www.tourisme-cocm.fr/ +33 2 33 45 14 34
English : Itinéraire vélo / Lessay Vesly
Departure at Lessay
GPS coordinates (Lat, Lon) 49.218589, -1.529728
Cumulative elevation gain 18 m / Cumulative elevation loss 58 m
On your route
A ? Lessay
All shops, restaurants, bank, post office, picnic area?
To see Lessay Abbey, Laiterie du Val de l’Ay (paying), Mathon peat bog nature reserve (on reservation/paying)
B ? Vesly
Multi-shop/press, café/bar, picnic area, petanque field
To see Saint-Pierre church, Notre-Dame-de-la-Consolation chapel, 2nd Armored Division monument
Deutsch :
Abfahrt in Lessay
GPS-Koordinaten (Lat, Lon): 49.218589, -1.529728
Kumulierter positiver Höhenunterschied: 18 m / Kumulierter negativer Höhenunterschied: 58 m
Auf Ihrer Strecke
A ? Lessay
Alle Geschäfte, Restaurants, Bank, Postamt, Picknickplatz?
Was gibt es zu sehen? Abtei von Lessay, Laiterie du Val de l’Ay (kostenpflichtig), Naturreservat des Torfmoors von Mathon (mit Reservierung/gegen Gebühr)
B ? Vesly
Multi-Commerce/Presse, Café/Bar, Picknickbereich, Bouleplatz
Zu sehen: Kirche Saint-Pierre, Kapelle Notre-Dame-de-la-Consolation, Grenzstein der 2. gepanzerten Division
Italiano :
Partenza da Lessay
Coordinate GPS (Lat, Lon): 49.218589, -1.529728
Dislivello positivo cumulativo 18 m / Dislivello negativo cumulativo 58 m
Sul vostro percorso
A ? Lessay
Tutti i negozi, ristoranti, banca, ufficio postale, area picnic?
Da vedere Abbazia di Lessay, Latteria della Val de l’Ay (a pagamento), Riserva Naturale della Torbiera di Mathon (su prenotazione/pagamento)
B ? Vesly
Multi-negozio/stampa, bar/caffetteria, area picnic, campo da bocce
Da vedere: Chiesa di Saint-Pierre, cappella di Notre-Dame-de-la-Consolation, pietra miliare della 2ª Divisione corazzata
Español :
Salida en Lessay
Coordenadas GPS (Lat, Lon): 49.218589, -1.529728
Desnivel positivo acumulado 18 m / Desnivel negativo acumulado 58 m
En su ruta
A ? Lessay
Todos los comercios, restaurantes, banco, correos, merendero?
Para ver Abadía de Lessay, Lechería Val de l’Ay (de pago), Reserva Natural de las Turberas de Mathon (previa reserva/pago)
B ? Vesly
Multitienda/prensa, café/bar, merendero, campo de petanca
Lugares de interés Iglesia Saint-Pierre, capilla Notre-Dame-de-la-Consolation, hito de la 2ª División Blindada
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme