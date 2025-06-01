Itinéraire VTT AE B De Vallorcine au Chalet de Loriaz Vallorcine Haute-Savoie

Itinéraire VTT AE B De Vallorcine au Chalet de Loriaz Le Couteray 74660 Vallorcine Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Itinéraire en aller/retour sur piste d’alpage, bien adapté au VTTAE pour monter vers Loriaz et son refuge. Profitez d’un panorama exceptionnel !

http://www.vallorcine.com/ +33 4 50 54 60 71

English : E-Bike trail B From Vallorcine au Chalet de Loriaz

Itinerary on a mountain trail, well adapted to the VTTAE to go up to Loriaz and its refuge. Enjoy an exceptional panorama !

Deutsch :

Hin- und Rückweg auf Almwegen, gut geeignet für Mountainbikes, um nach Loriaz und zu seiner Hütte aufzusteigen. Genießen Sie ein außergewöhnliches Panorama!

Italiano :

Un itinerario di andata e ritorno su un sentiero di montagna, adatto alla VTTAE per salire a Loriaz e al suo rifugio. Godetevi un panorama eccezionale!

Español :

Un itinerario de ida y vuelta por un sendero de montaña, bien adaptado a la VTTAE para subir a Loriaz y su refugio. ¡Disfrute de un panorama excepcional!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-05