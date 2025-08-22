Itinéraire VTT AE U Liaison Servoz Passy Servoz Haute-Savoie

Itinéraire VTT AE U Liaison Servoz Passy

Itinéraire VTT AE U Liaison Servoz Passy Départ Gare SNCF de Servoz 74310 Servoz Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Itinéraire de liaison entre Servoz et le territoire de Passy au départ de la Gare SNCF de Servoz.

http://www.servoz.com/ +33 4 50 47 21 68

English : E-bike MTB trail U From Servoz to Passy

Route linking Servoz and the Passy area, starting from Servoz SNCF station.

Deutsch :

Verbindungsroute zwischen Servoz und dem Gebiet von Passy ab dem SNCF-Bahnhof von Servoz.

Italiano :

Percorso che collega Servoz e Passy dalla stazione SNCF di Servoz.

Español :

Ruta que une Servoz y Passy desde la estación SNCF de Servoz.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme