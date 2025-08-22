Itinéraire VTT M Chateau Saint Michel Servoz Haute-Savoie
Itinéraire VTT M Chateau Saint Michel
Itinéraire VTT M Chateau Saint Michel Départ Maison de l’Alpage 74310 Servoz Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Boucle facile à la découverte des ruines du Château Saint-Michel.
http://www.servoz.com/ +33 4 50 47 21 68
English : MTB trail M Château Saint Michel
Easy loop to discover the ruins of the Saint-Michel Castle.
Deutsch : Mountainbike-Strecke: Burgruine Saint-Michel
Leichter Rundweg zur Entdeckung der Ruinen des Schlosses Saint-Michel.
Italiano :
Un anello facile per scoprire le rovine del Castello di Saint-Michel.
Español : Ruta en BTT: Castillo de Saint-Michel
Un bucle fácil para descubrir las ruinas del Château Saint-Michel.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme