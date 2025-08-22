Jeu de piste du Haut de Queuleu Metz Moselle

Jeu de piste du Haut de Queuleu Adultes A pieds

Jeu de piste du Haut de Queuleu Place Saint Maximin 57070 Metz Moselle Grand Est

Durée : 60 Distance : Tarif :

Téléchargez ce jeu de piste à faire en famille sous le lien sur cette page.

Ou à retirer à l’agence Inspire Metz Office de Tourisme, dans la limite des stocks disponibles.

Attention ! Ce jeu de piste vous fait emprunter des sentiers étroits, des escaliers et des montées, il n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.

https://metz.fr/fichiers/2022/05/25/JeuDePiste_Queleu.pdf +33 3 87 39 00 00

English :

Download this family treasure hunt by clicking on the link on this page.

Or collect it from Inspire Metz Office de Tourisme, while stocks last.

Please note! This treasure hunt involves narrow paths, stairs and climbs, and is not suitable for people with reduced mobility.

Deutsch :

Laden Sie diese Schnitzeljagd für die ganze Familie unter dem Link auf dieser Seite herunter.

Oder bei der Agentur Inspire Metz Office de Tourisme abholen, solange der Vorrat reicht.

Achtung! Diese Schnitzeljagd führt Sie über schmale Pfade, Treppen und Steigungen und ist nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet.

Italiano :

Scaricate questa caccia al tesoro per famiglie cliccando sul link in questa pagina.

Oppure ritiratela presso Inspire Metz Ufficio del Turismo, fino a esaurimento scorte.

Attenzione! Questa caccia al tesoro prevede sentieri stretti, scale e salite e non è adatta a persone con mobilità ridotta.

Español :

Descargue esta caza del tesoro familiar haciendo clic en el enlace de esta página.

O recójalo en Inspire Metz Oficina de Turismo, hasta agotar existencias.

Atención Esta búsqueda del tesoro implica caminos estrechos, escaleras y subidas, y no es apta para personas con movilidad reducida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-16 par Système d’information touristique Lorrain