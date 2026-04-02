Jeu de piste Le réveil du Graoully Metz Moselle

Jeu de piste Le réveil du Graoully Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Jeu de piste Le réveil du Graoully 57000 Metz Moselle Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Ce jeu de piste vous invite à découvrir la ville de Metz à travers une aventure qui mêle jeu de piste et escape game, que vous soyez habitant de Metz, désireux d’approfondir vos connaissances ou visiteurs de passage souhaitant explorer la ville et ses merveilles !

Le jeu de piste est disponible sur l’application.

Difficulté moyenne

+33 6 51 90 59 55

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English :

This treasure hunt invites you to discover the city of Metz through an adventure that combines a treasure hunt and an escape game, whether you’re a Metz resident looking to expand your knowledge or a visitor looking to explore the city and its wonders!

The treasure hunt is available on the app.

Deutsch :

Diese Schnitzeljagd lädt Sie dazu ein, die Stadt Metz durch ein Abenteuer zu entdecken, das eine Mischung aus Schnitzeljagd und Escape Game ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie in Metz wohnen und Ihre Kenntnisse erweitern möchten oder ob Sie als Besucher die Stadt und ihre Wunder erkunden wollen!

Die Schnitzeljagd ist über die App verfügbar.

Italiano :

Questa caccia al tesoro vi invita a scoprire la città di Metz attraverso un’avventura che combina una caccia al tesoro e un gioco di fuga, sia che viviate a Metz e vogliate saperne di più, sia che siate di passaggio e vogliate esplorare la città e le sue meraviglie!

La caccia al tesoro è disponibile sull’applicazione.

Español :

Esta búsqueda del tesoro le invita a descubrir la ciudad de Metz a través de una aventura que combina una búsqueda del tesoro y un juego de escape, tanto si vive en Metz y quiere saber más como si está de paso y desea explorar la ciudad y sus maravillas

La búsqueda del tesoro está disponible en la aplicación.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-19 par Système d’information touristique Lorrain