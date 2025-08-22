Jeu de piste l’Echappée bière Metz Moselle

Jeu de piste l’Echappée bière Adultes A pieds Facile

Jeu de piste l’Echappée bière place de la Comédie 57000 Metz Moselle Grand Est

Durée : 180 Distance : Tarif :

Pour groupes, sur réservation.

Des Bières pour un corsaire . Jeu de piste insolite de 2h30 à 3h les samedi après-midi, dans les rues de Metz. En couple, en famille ou entre amis, venez relever le défi de Joseph, notre brasseur messin, et percer les secrets de l’utilisation du froid dans la fabrication de la bière*.

4 dégustations de bière ou soft inclus.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Facile

https://echappee-biere.com/listing/jeu-de-piste-metz/ +33 7 82 71 68 21

English :

Group bookings only.

Beers for a privateer . Unusual treasure hunt on Saturday afternoons, from 2.30 to 3 hours, in the streets of Metz. With your partner, family or friends, come and take up the challenge of Joseph, our brewer from Metz, and discover the secrets of using cold to make beer*.

4 beer tastings or soft drinks included.

*Alcohol abuse is dangerous for your health. Drink in moderation.

Deutsch :

Für Gruppen, nach vorheriger Anmeldung.

Des Bières pour un corsaire (Bier für einen Freibeuter). Ungewöhnliche Schnitzeljagd von 2h30 bis 3h an Samstagnachmittagen in den Straßen von Metz. Stellen Sie sich als Paar, mit der Familie oder mit Freunden der Herausforderung von Joseph, unserem Metzer Brauer, und lüften Sie die Geheimnisse der Nutzung von Kälte bei der Bierherstellung*.

4 Bierverkostungen oder Softdrinks inklusive.

*Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich. In Maßen genießen.

Italiano :

Per i gruppi, su prenotazione.

Birre per un corsaro . Un’insolita caccia al tesoro che dura dalle 2.30 alle 3 ore il sabato pomeriggio per le strade di Metz. Che siate una coppia, una famiglia o un gruppo di amici, venite a raccogliere la sfida di Joseph, il nostro birraio di Metz, e scoprite i segreti dell’uso del freddo per fare la birra*.

4 degustazioni di birra o bevande analcoliche incluse.

*L’abuso di alcol è pericoloso per la salute. Bevete con moderazione.

Español :

Para grupos, previo acuerdo.

Cervezas para un corsario Una insólita búsqueda del tesoro que dura entre 2,30 y 3 horas los sábados por la tarde en las calles de Metz. Ya sea en pareja, en familia o en grupo de amigos, venga a aceptar el reto de Joseph, nuestro cervecero de Metz, y descubra los secretos de la utilización del frío para fabricar cerveza*.

4 degustaciones de cerveza o refrescos incluidos.

*El abuso de alcohol es peligroso para la salud. Bebe con moderación.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-29 par Système d’information touristique Lorrain