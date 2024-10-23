Jeu de piste Les aventures de Rose et Louis à Waldersbach Waldersbach Bas-Rhin

Rose et Louis, en visitant le musée Jean-Frédéric Oberlin, ont déniché le journal de Louise Loux, une enfant du Ban de la roche, qui a vécu au temps du Pasteur Oberlin. Ils partent à la découverte de sa vie et de son histoire. Leur parcours est une suite de jeux !

i Documents disponibles auprès de l’office de tourisme et du musée Oberlin.

https://www.valleedelabruche.fr/ +33 3 88 47 18 51

English :

While visiting the Jean-Frédéric Oberlin museum, Rose and Louis have unearthed the diary of Louise Loux, a child from the Ban de la Roche, who lived at the time of Pastor Oberlin. They set out to discover her life and her story. Their journey is a series of games!

i Documents available from the tourist office and the Oberlin museum.

Deutsch :

Rose und Louis haben beim Besuch des Jean-Frédéric-Oberlin-Museums das Tagebuch von Louise Lux, einem Kind aus Ban de la roche, das zur Zeit von Pastor Oberlin gelebt hat, ausgegraben. Sie machen sich auf den Weg, um ihr Leben und ihre Geschichte zu entdecken. Ihr Weg ist eine Folge von Spielen!

i Dokumente sind bei der Touristeninformation und im Oberlin-Museum erhältlich.

Italiano :

Durante la visita al museo Jean-Frédéric Oberlin, Rose e Louis scoprono il diario di Louise Loux, una bambina del Ban de la Roche, vissuta all’epoca del pastore Oberlin. Si sono messi alla ricerca della sua vita e della sua storia. Il loro viaggio è una serie di giochi!

i I documenti sono disponibili presso l’ufficio turistico e il Museo di Oberlin.

Español :

Mientras visitan el museo Jean-Frédéric Oberlin, Rose y Louis desentierran el diario de Louise Loux, una niña del Ban de la Roche, que vivió en la época del pastor Oberlin. Se propusieron descubrir su vida y su historia. Su viaje es una serie de juegos

i Documentos disponibles en la oficina de turismo y en el Museo de Oberlin.

