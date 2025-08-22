K En descendant vers Courchevel Le Praz… (hiver) Courchevel Savoie

En descendant vers Courchevel Le Praz…

En descendant vers Courchevel Le Praz… Courchevel Village Rue des Rois, au niveau de l’hôtel Les Flocons (+ variante d’accès par Les Brigues) 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Tout en admirant les hameaux du versant opposé, vous arriverez dans le village typique de Courchevel Le Praz. Profitez en pour faire le tour de son lac ravissant.

+33 4 79 08 00 29

English : K En descendant vers Courchevel Le Praz… (hiver)

With great views of the hamlet on the opposite side of the mountain, the walk takes you to the traditional village of Courchevel Le Praz and around the beautiful lake.

Deutsch : K En descendant vers Courchevel Le Praz… (hiver)

Während Sie die Weiler auf der gegenüberliegenden Seite bewundern, gelangen Sie in das typische Dorf Courchevel Le Praz. Nutzen Sie die Gelegenheit, um den bezaubernden See zu umrunden.

Italiano :

Ammirando le frazioni sul versante opposto, arriverete al tipico villaggio di Courchevel Le Praz. Cogliete l’occasione per passeggiare intorno al suo delizioso lago.

Español : K En descendant vers Courchevel Le Praz… (hiver)

Mientras admira las aldeas de la ladera opuesta, llegará al típico pueblo de Courchevel Le Praz. Aproveche para pasear por su encantador lago.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme