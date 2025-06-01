La baie de Sallenelles Sallenelles Calvados

La baie de Sallenelles Sallenelles Calvados vendredi 1 août 2025.

La baie de Sallenelles

La baie de Sallenelles 14121 Sallenelles Calvados Normandie

Durée : 240 Distance : 15000.0 Tarif :

Après avoir longé le bord de mer, vous entrez dans la baie de l’Orne, espace naturel d’une grande richesse. Parfois surnommée la petite Somme, la baie est un refuge privilégié pour les oiseaux migrateurs qui profitent de ce havre de paix pour se reposer au cours de leur long périple. Vous découvrirez le petit village de Sallenelles dont l’histoire est intimement liée à la vie de la baie.

https://www.calvados.fr

http://www.cirkwi.com/fr/circuit/69780-la-baie-de-sallenelles

https://www.normandie-cabourg-paysdauge-tourisme.fr/destinations/merville-franceville-plage/ +33 2 31 24 23 57

English : La baie de Sallenelles

« After having walked along the seafront, you will reach the Orne bay, a natural area offering a wealth of fauna and flora. Sometimes referred to as the ‘Petite Somme’, the bay offers a prime refuge and a haven of peace for the migratory birds that rest here on their long journey. You will also discover the small village of Sallenelles, the history of which is intimately linked with life in the bay.

Deutsch :

Nachdem Sie an der Küste entlanggefahren sind, betreten Sie die Bucht von Orne, einen Naturraum von großem Reichtum. Die Bucht, die manchmal auch als kleine Somme bezeichnet wird, ist ein bevorzugter Zufluchtsort für Zugvögel, die diese Oase der Ruhe nutzen, um sich auf ihren langen Reisen auszuruhen. Sie werden das kleine Dorf Sallenelles entdecken, dessen Geschichte eng mit dem Leben in der Bucht verbunden ist.

Italiano :

Dopo aver costeggiato il lungomare, si entra nella baia dell’Orne, un’area di straordinaria bellezza naturale. Talvolta soprannominata la Piccola Somme, la baia è il rifugio preferito degli uccelli migratori, che utilizzano questa oasi di pace per riposare durante il loro lungo viaggio. Scoprirete il piccolo villaggio di Sallenelles, la cui storia è strettamente legata alla vita della baia.

Español :

Tras bordear el paseo marítimo, entrará en la bahía de Orne, una zona de extraordinaria belleza natural. A veces apodada la Pequeña Somme, la bahía es un refugio predilecto para las aves migratorias, que utilizan este remanso de paz para descansar durante su largo viaje. Descubrirá el pequeño pueblo de Sallenelles, cuya historia está estrechamente ligada a la vida de la bahía.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme