La balade des 3 clochers Meung-sur-Loire Loiret
La balade des 3 clochers Meung-sur-Loire Loiret vendredi 1 août 2025.
La balade des 3 clochers En VTC
La balade des 3 clochers 1 Rue Emmanuel Troulet 45130 Meung-sur-Loire Loiret Centre-Val de Loire
Durée : Distance : 30000.0 Tarif :
Du roman au gothique avec la Loire en toile de fond
https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/ +33 2 38 44 32 28
English : The 3 bell towers tour
Betweek Romanesque and Gothic styles, and the Loire in background
Deutsch :
Von der Romanik bis zur Gotik mit der Loire als Kulisse
Italiano :
Dal romanico al gotico con la Loira come sfondo
Español :
Del románico al gótico con el Loira como telón de fondo
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire