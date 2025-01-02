Promenade du Parc départemental des Courtils des Mauves Meung-sur-Loire Loiret

Promenade du Parc départemental des Courtils des Mauves Meung-sur-Loire Loiret vendredi 1 août 2025.

Promenade du Parc départemental des Courtils des Mauves A pieds

Promenade du Parc départemental des Courtils des Mauves Parking du Parc départemental des Courtils des Mauves et de l’Arboretum d’Ilex 45130 Meung-sur-Loire Loiret Centre-Val de Loire

Parcourez avec cette balade familiale, le Parc naturel départemental des Courtils des Mauves, véritable îlot de verdure jalonné de passerelles, en longeant les cours d’eau des Mauves. Profitez-en pour découvrir l’Arboretum d’Ilex et le parc de la Folie Hubert.

https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/ +33 2 38 44 32 28

English :

With this family walk, discover the Courtils des Mauves departmental nature park, a real island of greenery lined with footbridges, following the Mauves’ waterways. Take the opportunity to discover the Ilex Arboretum and the Folie Hubert Park.

Deutsch :

Durchwandern Sie auf diesem Familienspaziergang den Naturpark des Departements Courtils des Mauves, eine wahre grüne Insel, die mit Stegen gesäumt ist, und folgen Sie den Wasserläufen der Mauves. Nutzen Sie die Gelegenheit, um das Ilex-Arboretum und den Parc de la Folie Hubert zu entdecken.

Italiano :

Con questa passeggiata per famiglie, esplorate il parco naturale dipartimentale di Courtils des Mauves, una vera e propria isola di verde costellata di passerelle, seguendo i corsi d’acqua della Mauves. Cogliete l’occasione per scoprire l’Arboretum Ilex e il Parco Folie Hubert.

Español :

Con este paseo familiar, explore el parque natural departamental de Courtils des Mauves, una auténtica isla de verdor salpicada de pasarelas, siguiendo los cursos de agua de los Mauves. Aproveche para descubrir el arboreto Ilex y el parque Folie Hubert.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire