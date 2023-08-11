La Balade des Lavandières Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain

La Balade des Lavandières Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain vendredi 1 août 2025.

La Balade des Lavandières

La Balade des Lavandières 1 place de la Fontaine 01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Venez découvrir les richesses historiques du village de Saint-Didier-sur-Chalaronne en vous laissant guider par les panneaux de son itinéraire patrimonial.

http://tourisme-val-de-saone.fr/   +33 4 74 67 20 68

English : The Walk of the Washerwomen.

Come and discover the historical treasures of the village of Saint-Didier-sur-Chalaronne by leaving you guided by the panels of its heritage route.

Deutsch :

Entdecken Sie den historischen Reichtum des Dorfes Saint-Didier-sur-Chalaronne, indem Sie sich von den Schildern seiner Route patrimoniale » leiten lassen.

Italiano :

Venite a scoprire i tesori storici del villaggio di Saint-Didier-sur-Chalaronne lasciandovi guidare dalla segnaletica dell’itinerario del patrimonio.

Español :

Venga a descubrir los tesoros históricos del pueblo de Saint-Didier-sur-Chalaronne dejándose guiar por las señales de su ruta patrimonial.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-08-11 par Aintourisme source Apidae Tourisme