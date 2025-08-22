La Boire de Monétay 5 km Monétay-sur-Allier Allier

La Boire de Monétay 5 km

La Boire de Monétay 5 km Départ du parking Place de l’Église 03500 Monétay-sur-Allier Allier Auvergne-Rhône-Alpes

De la hauteur la vue s’étend sur un paysage très vaste le coteau de Monétay vous invite à découvrir le val d’Allier !

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

The Monétay hillside invites you to discover the Allier valley!

Deutsch :

Von der Höhe aus erstreckt sich der Blick über eine sehr weite Landschaft : Der Hügel von Monétay lädt Sie dazu ein, das Val d’Allier zu entdecken!

Italiano :

Dalla cima della collina si vede un vasto paesaggio : la collina di Monétay vi invita a scoprire la valle dell’Allier!

Español :

Desde lo alto de la colina se divisa un vasto paisaje : ¡la ladera de Monétay le invita a descubrir el valle del Allier!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme