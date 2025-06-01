La boucle de la fontaine du curé Laruns Pyrénées-Atlantiques

La boucle de la fontaine du curé Laruns Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

La boucle de la fontaine du curé A pieds Très facile

La boucle de la fontaine du curé Mairie 64440 Laruns Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 2800.0 Tarif :

Promenade relativement facile et accessible à tous, qui vous permettra de découvrir les rues typiques de Laruns ainsi que des anciens lavoirs. Sur le chemin de List, vous bénéficierez d’un point de vue sur les villages de Louvie-Soubiron et Béost sur le versant en face.

Très facile

+33 5 59 05 31 41

English : La boucle de la fontaine du curé

A relatively easy walk accessible to all, which will allow you to discover the typical streets of Laruns as well as the old wash houses. On the way to List, you will enjoy a view of the villages of Louvie-Soubiron and Béost on the opposite slope.

Deutsch : La boucle de la fontaine du curé

Ein relativ einfacher und für alle zugänglicher Spaziergang, bei dem Sie die typischen Straßen von Laruns sowie alte Waschhäuser entdecken können. Auf dem Weg nach List genießen Sie einen Ausblick auf die Dörfer Louvie-Soubiron und Béost auf dem gegenüberliegenden Hang.

Italiano :

Una passeggiata relativamente facile, accessibile a tutti, che vi permetterà di scoprire le tipiche strade di Laruns e gli antichi lavatoi. Lungo la strada per List, potrete ammirare i villaggi di Louvie-Soubiron e Béost sul versante opposto.

Español : La boucle de la fontaine du curé

Un paseo relativamente fácil y accesible para todos, que le permitirá descubrir las calles típicas de Laruns así como los antiguos lavaderos. De camino a List, podrá disfrutar de una vista de los pueblos de Louvie-Soubiron y Béost en la ladera opuesta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine