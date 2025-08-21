La boucle des écrivains Ermenonville Oise

La boucle des écrivains A pieds Facile

La boucle des écrivains Parc JJ Rousseau, Rue René Girardin 60950 Ermenonville Oise Hauts-de-France

Durée : 120 Distance : 10000.0 Tarif :

Découvrez les paysages romantiques où se promenèrent Jean-Jacques Rouseau, Etienne Pivert de Senancour et Gérard de Nerval. Tout au long du parcours, vous serez guidé par les textes des écrivains. Une lecture architecturale, botanique, faunique ou géologique vient compléter ces descriptions littéraires.

Facile

English : La boucle des écrivains

Discover the romantic landscapes where Jean-Jacques Rouseau, Etienne Pivert de Senancour and Gérard de Nerval walked. Along the way, you’ll be guided by the writers’ texts. A reading of the architecture, botany, wildlife and geology completes the literary descriptions.

Deutsch : La boucle des écrivains

Entdecken Sie die romantischen Landschaften, in denen Jean-Jacques Rouseau, Etienne Pivert de Senancour und Gérard de Nerval spazieren gingen. Auf dem gesamten Weg werden Sie von den Texten der Schriftsteller geleitet. Eine architektonische, botanische, faunistische oder geologische Lektüre ergänzt diese literarischen Beschreibungen.

Italiano :

Scoprite i paesaggi romantici dove hanno camminato Jean-Jacques Rouseau, Etienne Pivert de Senancour e Gérard de Nerval. Lungo il percorso, sarete guidati dai testi degli scrittori. Le descrizioni letterarie sono integrate da letture architettoniche, botaniche, faunistiche e geologiche.

Español : La boucle des écrivains

Descubra los paisajes románticos por los que pasearon Jean-Jacques Rouseau, Etienne Pivert de Senancour y Gérard de Nerval. Por el camino, le guiarán los textos de los escritores. Estas descripciones literarias se completan con lecturas arquitectónicas, botánicas, faunísticas y geológicas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-16 par SIM Hauts-de-France