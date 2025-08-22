L’abbaye de Chaalis Ermenonville Oise
L’abbaye de Chaalis Ermenonville Oise vendredi 1 mai 2026.
En forêt d’Ermenonville à Chaalis A pieds Difficulté moyenne
En forêt d'Ermenonville à Chaalis 60950 Ermenonville Oise Hauts-de-France
Durée : 210 Distance : 14000.0 Tarif :
Les forêts de sapins et de feuilles forment tout autour de l’abbaye de Chaalis un agréable ensemble dans lequel s’intègrent localement quelques prairies.
Difficulté moyenne
English : En forêt d’Ermenonville à Chaalis
The fir and leaf forests surrounding Chaalis Abbey form a pleasant backdrop to the occasional meadow.
Deutsch : En forêt d’Ermenonville à Chaalis
Die Tannen- und Blätterwälder bilden rund um die Abtei von Chaalis ein angenehmes Ensemble, in das sich örtlich auch einige Wiesen einfügen.
Italiano :
I boschi di abeti e foglie intorno all’Abbazia di Chaalis formano un paesaggio piacevole, con alcuni prati in mezzo.
Español : En forêt d’Ermenonville à Chaalis
Los bosques de abetos y frondosas que rodean la abadía de Chaalis forman un paisaje agradable, con algunos prados intercalados.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France