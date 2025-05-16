La boucle des Trognes Boursay Loir-et-Cher

La boucle des Trognes 41270 Boursay Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Itinéraire 30 Enfourchez votre vélo pour 24 km de liberté dans le Perche Vendômois ! Commencez à Boursay, après une balade sur le sentier botanique. Laissez-vous charmer par les villages en grès « Roussard », qui invitent à la pause, et savourez cette escapade au cœur de paysages bucoliques !

https://www.vendome-tourisme.fr/ +33 2 54 77 05 07

English :

In the heart of the Perche Vendômois, set off « en roue libre » to discover our landscapes of hedged farmland and this very special stone called « Roussard » used in the local heritage.

Deutsch :

Im Herzen des Perche Vendômois können Sie « en roue libre » auf Entdeckungsreise durch unsere Heckenlandschaften gehen und den ganz besonderen Stein namens « Roussard » kennenlernen, der im lokalen Kulturerbe verwendet wird.

Italiano :

Nel cuore del Perche Vendômois, fate un’escursione a « ruota libera » alla scoperta dei nostri paesaggi di bocage e di questa pietra molto speciale chiamata « Roussard », utilizzata nel patrimonio locale.

Español :

En el corazón de la Perche Vendômois, haga un recorrido « libre » para descubrir nuestros paisajes de bocage y esta piedra tan especial llamada « Roussard » utilizada en el patrimonio local.

