La Châtaigneraie Parlycoise

Parly Yonne vendredi 1 mai 2026.

A pieds Facile

Rue Saint-Laurent 89240 Parly Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6000.0

Randonnée balisée N°85. Tout au long de ce parcours, vous découvrirez des arbres centenaires et des panneaux pédagogiques abordant plusieurs thèmes relatifs au châtaignier.
  +33 3 86 44 15 66

English :

Signposted walk N°85. Along the way, you’ll discover century-old trees and educational panels on various chestnut-related themes.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 85. Entlang dieses Weges entdecken Sie jahrhundertealte Bäume und pädagogische Tafeln, die verschiedene Themen rund um die Kastanie behandeln.

Italiano :

Sentiero segnalato N°85. Lungo il percorso si incontrano alberi secolari e pannelli didattici che trattano diversi argomenti relativi al castagno.

Español :

Paseo señalizado nº 85. Por el camino, encontrará árboles centenarios y paneles didácticos sobre diversos temas relacionados con el castaño.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data