La Croix-Blanche, la balade de Bézille La Croix-Blanche Lot-et-Garonne

La Croix-Blanche, la balade de Bézille A pieds Très facile

La Croix-Blanche, la balade de Bézille 47340 La Croix-Blanche Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 4800.0 Tarif :

Cette boucle enjambe par deux fois la N21 et la vallée escarpée où coule le petit ruisseau de la Carretterie. Dans la combe, les chemins sont le plus souvent ombragés.

Très facile

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Croix-Blanche, la balade de Bézille

This loop crosses the N21 twice and the steep valley where the small stream of Carretterie flows. In the valley, the paths are mostly shaded.

Deutsch : La Croix-Blanche, la balade de Bézille

Dieser Rundweg überquert zweimal die N21 und das steile Tal, in dem der kleine Bach Carretterie fließt. In der Schlucht sind die Wege meist schattig.

Italiano :

Questo anello attraversa due volte la N21 e la ripida valle dove scorre il piccolo torrente Carretterie. Nella valle, i sentieri sono per lo più ombreggiati.

Español : La Croix-Blanche, la balade de Bézille

Este bucle atraviesa dos veces la N21 y el escarpado valle por el que discurre el pequeño arroyo de Carretterie. En el valle, los senderos son en su mayoría sombreados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine