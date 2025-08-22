La Croix-Blanche, la balade du Bernou La Croix-Blanche Lot-et-Garonne
vendredi 1 mai 2026
La Croix-Blanche, la balade du Bernou En VTT Facile
47340 La Croix-Blanche Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Distance : 9300.0
Ce circuit alterne des passages panoramiques au nord, des traversées de bois et de chemins ombragés avec des voies rurales ou communales à faible circulation dans la partie sud.
Facile
+33 5 53 66 14 14
English : La Croix-Blanche, la balade du Bernou
This circuit alternates panoramic passages in the north, woodland crossings and shady paths with rural or communal roads with little traffic in the southern part.
Deutsch : La Croix-Blanche, la balade du Bernou
Auf dieser Route wechseln sich Panoramapassagen im Norden, Walddurchquerungen und schattige Wege mit verkehrsarmen Land- oder Kommunalstraßen im südlichen Teil ab.
Italiano :
Il percorso alterna passaggi panoramici a nord, attraversamenti di boschi e sentieri ombreggiati a strade rurali o comunali poco trafficate nella parte meridionale.
Español : La Croix-Blanche, la balade du Bernou
La ruta alterna pasajes panorámicos en el norte, cruces de bosques y caminos sombreados con caminos rurales o comunales poco transitados en la parte sur.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine