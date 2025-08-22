La Croix-Blanche, la balade du Bernou La Croix-Blanche Lot-et-Garonne

La Croix-Blanche, la balade du Bernou En VTT Facile

La Croix-Blanche, la balade du Bernou 47340 La Croix-Blanche Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Ce circuit alterne des passages panoramiques au nord, des traversées de bois et de chemins ombragés avec des voies rurales ou communales à faible circulation dans la partie sud.

English : La Croix-Blanche, la balade du Bernou

This circuit alternates panoramic passages in the north, woodland crossings and shady paths with rural or communal roads with little traffic in the southern part.

Deutsch : La Croix-Blanche, la balade du Bernou

Auf dieser Route wechseln sich Panoramapassagen im Norden, Walddurchquerungen und schattige Wege mit verkehrsarmen Land- oder Kommunalstraßen im südlichen Teil ab.

Italiano :

Il percorso alterna passaggi panoramici a nord, attraversamenti di boschi e sentieri ombreggiati a strade rurali o comunali poco trafficate nella parte meridionale.

Español : La Croix-Blanche, la balade du Bernou

La ruta alterna pasajes panorámicos en el norte, cruces de bosques y caminos sombreados con caminos rurales o comunales poco transitados en la parte sur.

