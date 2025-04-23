La croix de Montfaucon Montfaucon Aisne

La croix de Montfaucon Montfaucon Aisne vendredi 1 août 2025.

La croix de Montfaucon A pieds

La croix de Montfaucon Place de l’Eglise à Montfaucon 02540 Montfaucon Aisne Hauts-de-France

Durée : 225 Distance : 14500.0 Tarif :

La géographie éclatée de Montfaucon, dans la vallée du Dolloir, confère à ce parcours une ambiance champêtre, avec une sensation d’isolement propice à la rêverie.

English : La croix de Montfaucon

The fragmented geography of Montfaucon, in the Dolloir valley, gives this route a rural atmosphere, with a feeling of isolation conducive to daydreaming.

Deutsch : La croix de Montfaucon

Die zersplitterte Geografie von Montfaucon im Tal des Dolloir verleiht diesem Weg eine ländliche Atmosphäre mit einem Gefühl der Abgeschiedenheit, das zum Träumen einlädt.

Italiano :

La geografia di Montfaucon, nella valle del Dolloir, conferisce a questo percorso un’atmosfera rurale, con una sensazione di isolamento che favorisce le fantasticherie.

Español : La croix de Montfaucon

La geografía de Montfaucon, en el valle de Dolloir, confiere a esta ruta un ambiente rural, con una sensación de aislamiento propicia para el ensueño.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France