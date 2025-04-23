La croix de Montfaucon Montfaucon Aisne
La croix de Montfaucon Montfaucon Aisne vendredi 1 août 2025.
La croix de Montfaucon A pieds
La croix de Montfaucon Place de l’Eglise à Montfaucon 02540 Montfaucon Aisne Hauts-de-France
Durée : 225 Distance : 14500.0 Tarif :
La géographie éclatée de Montfaucon, dans la vallée du Dolloir, confère à ce parcours une ambiance champêtre, avec une sensation d’isolement propice à la rêverie.
English : La croix de Montfaucon
The fragmented geography of Montfaucon, in the Dolloir valley, gives this route a rural atmosphere, with a feeling of isolation conducive to daydreaming.
Deutsch : La croix de Montfaucon
Die zersplitterte Geografie von Montfaucon im Tal des Dolloir verleiht diesem Weg eine ländliche Atmosphäre mit einem Gefühl der Abgeschiedenheit, das zum Träumen einlädt.
Italiano :
La geografia di Montfaucon, nella valle del Dolloir, conferisce a questo percorso un’atmosfera rurale, con una sensazione di isolamento che favorisce le fantasticherie.
Español : La croix de Montfaucon
La geografía de Montfaucon, en el valle de Dolloir, confiere a esta ruta un ambiente rural, con una sensación de aislamiento propicia para el ensueño.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France