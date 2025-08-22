Sentier des Rives et du Château Besançon Doubs
Sentier des Rives et du Château Besançon Doubs vendredi 1 mai 2026.
Les Rives et le Château A pieds Difficile
Les Rives et le Château Salle d’accueil de Montfaucon 25660 Montfaucon Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 7690.0 Tarif :
Boucle pédestre qui alterne sites patrimoniaux, raidillons escarpés et points de vue imprenables.
Difficile
English :
Hiking trail alternating between heritage sites, steep inclines and breathtaking viewpoints.
Deutsch :
Ein Rundwanderweg, der zwischen Kulturstätten, steilen Anstiegen und atemberaubenden Aussichtspunkten wechselt.
Italiano :
Un percorso a piedi che alterna siti del patrimonio, ripide salite e punti panoramici mozzafiato.
Español :
Una ruta de senderismo que alterna enclaves patrimoniales, cuestas empinadas y miradores impresionantes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data