Nacra Montfaucon Doubs

Nacra A pieds Difficulté moyenne

Nacra Salle d’accueil de Montfaucon 25660 Montfaucon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3050.0 Tarif :

Petite boucle, parfois escarpée et sous couvert végétal.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/962

English :

Small loop, sometimes steep and under vegetation cover.

Deutsch :

Kleine Schleife, manchmal steil und unter Vegetationsdecke.

Italiano :

Piccolo anello, a volte ripido e sotto la copertura della vegetazione.

Español :

Pequeño bucle, a veces escarpado y cubierto de vegetación.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data