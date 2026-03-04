Foire aux plantes et aux fleurs Place du Marché Montfaucon
Foire aux plantes et aux fleurs Place du Marché Montfaucon samedi 9 mai 2026.
Place du Marché Le Bourg Montfaucon Lot
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09 17:00:00
2026-05-09
Pour fêter le retour du printemps, le Comité des Fêtes de Montfaucon vous propose une journée dédiée aux plantes !
Pour fêter le retour du printemps, le Comité des Fêtes de Montfaucon vous propose une journée dédiée aux plantes !
regineraulet@yahoo.fr
English :
To celebrate the return of spring, the Comité des Fêtes de Montfaucon invites you to a day dedicated to plants.
