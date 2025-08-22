La Dame Blanche Besançon Doubs
La Dame Blanche Besançon Doubs vendredi 1 mai 2026.
La Dame Blanche A pieds Difficulté moyenne
La Dame Blanche 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 8100.0005 Tarif :
Une ascension de 270 m pour découvrir devant le fort un magnifique point de vue sur la vallée de l’Ognon. Retour par les Petites Baraques.
Difficulté moyenne
English :
An ascent of 270 m to discover in front of the fort a splendid point of view on the valley of the Ognon. Return by the Petites Baraques.
Deutsch :
Ein Aufstieg von 270 m, um vor dem Fort einen herrlichen Aussichtspunkt über das Ognon-Tal zu entdecken. Rückweg über die Petites Baraques.
Italiano :
Una salita di 270 m per scoprire una magnifica vista sulla valle dell’Ognon di fronte al forte. Ritorno attraverso le Petites Baraques.
Español :
Un ascenso de 270 m para descubrir una magnífica vista del valle de Ognon frente al fuerte. Regreso por las Petites Baraques.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data