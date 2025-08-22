La Dame Blanche Besançon Doubs

La Dame Blanche A pieds Difficulté moyenne

La Dame Blanche 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8100.0005 Tarif :

Une ascension de 270 m pour découvrir devant le fort un magnifique point de vue sur la vallée de l’Ognon. Retour par les Petites Baraques.

English :

An ascent of 270 m to discover in front of the fort a splendid point of view on the valley of the Ognon. Return by the Petites Baraques.

Deutsch :

Ein Aufstieg von 270 m, um vor dem Fort einen herrlichen Aussichtspunkt über das Ognon-Tal zu entdecken. Rückweg über die Petites Baraques.

Italiano :

Una salita di 270 m per scoprire una magnifica vista sulla valle dell’Ognon di fronte al forte. Ritorno attraverso le Petites Baraques.

Español :

Un ascenso de 270 m para descubrir una magnífica vista del valle de Ognon frente al fuerte. Regreso por las Petites Baraques.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data