La ferme d’Angèle et Aubignane Aubagne Bouches-du-Rhône

La ferme d’Angèle et Aubignane Parking de la Font de Mai route d’Eoures d44 13400 Aubagne Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : 195 Distance : 8830.0 Tarif :
Promenade sur les lieux de tournage de Marcel Pagnol
http://www.tourisme-paysdaubagne.fr/ +33 4 42 03 49 98
English :
Walking tour of Marcel Pagnol’s film locations
Deutsch :
Spaziergang zu den Drehorten von Marcel Pagnol
Italiano :
Passeggiata sui luoghi delle riprese di Marcel Pagnol
Español :
Paseo por los lugares de rodaje de Marcel Pagnol
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-24 par Provence Tourisme Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile