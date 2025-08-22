La ferme d’Angèle et Aubignane Aubagne Bouches-du-Rhône

La ferme d’Angèle et Aubignane

La ferme d’Angèle et Aubignane Parking de la Font de Mai route d’Eoures d44 13400 Aubagne Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 195 Distance : 8830.0 Tarif :

Promenade sur les lieux de tournage de Marcel Pagnol

http://www.tourisme-paysdaubagne.fr/ +33 4 42 03 49 98

English :

Walking tour of Marcel Pagnol’s film locations

Deutsch :

Spaziergang zu den Drehorten von Marcel Pagnol

Italiano :

Passeggiata sui luoghi delle riprese di Marcel Pagnol

Español :

Paseo por los lugares de rodaje de Marcel Pagnol

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-24 par Provence Tourisme Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile