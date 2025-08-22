La Flow Vélo Châteauneuf-sur-Charente Jarnac Cognac Châteauneuf-sur-Charente Charente

CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE JARNAC COGNAC
Départ à Châteauneuf/Charente
Arrivée à Jarnac Cognac
Durée 2h23 Distance 35.93 km
Excursion au cœur du vignoble du cognac

https://www.laflowvelo.com/  

English : La Flow Vélo Châteauneuf-sur-Charente Jarnac Cognac

CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE JARNAC COGNAC
Start: in Châteauneuf Charente
Arrival: Jarnac Cognac
Time: 2h23 Distance: 35.93 km
Excursion to the heart of the cognac vineyard

CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE JARNAC COGNAC
Abfahrt: in Châteauneuf/Charente
Ankunft: in Jarnac Cognac
Dauer: 2 Std. 23 Min. Entfernung: 35.93 km
Ausflug in das Herz des Cognac-Weinanbaugebiets

Español : La Flow Vélo Châteauneuf-sur-Charente Jarnac Cognac

CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE JARNAC COGNAC
Salida Châteauneuf/Charente
Llegada Jarnac Cognac
Tiempo 2h23 Distancia 35.93 km
Excursión al corazón del viñedo del coñac

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-16 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme