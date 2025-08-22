La forêt de Saint-Michel Saint-Michel Aisne

La forêt de Saint-Michel A pieds

La forêt de Saint-Michel Empruntez la passerelle traversant le Gland. Prenez ensuite sur votre gauche le chemin creux montant vers le plateau. 02830 Saint-Michel Aisne Hauts-de-France

Une ambiance sereine, presque religieuse nous envahit dès l’entrée dans cette nef forestière toute proche de l’abbaye de Saint-Michel. Le chœur qui vous accueille à la croisée des sentiers est celui du chant des oiseaux. Les éclats du soleil ou de la blancheur lunaire, les reflets aquatiques des rivières et ruisseaux tissent ici les fresques paysagères.

English :

A serene, almost religious atmosphere invades us as soon as we enter this forest nave very close to the Abbey of Saint-Michel. The choir that welcomes you at the crossroads of the paths is the choir of birdsong. The glimmer of the sun or the lunar whiteness, the aquatic reflections of the rivers and streams weave here the landscape frescoes.

Deutsch :

Eine heitere, fast religiöse Stimmung überkommt uns, sobald wir dieses Waldschiff ganz in der Nähe der Abtei von Saint-Michel betreten. Der Chor, der Sie an der Kreuzung der Wege empfängt, ist der Gesang der Vögel. Der Glanz der Sonne oder des Mondlichts, die Wasserspiegelungen der Flüsse und Bäche weben hier die landschaftlichen Fresken.

Italiano :

Un’atmosfera serena, quasi religiosa, ci pervade non appena entriamo in questa navata nel bosco vicino all’abbazia di Saint-Michel. Il coro che vi accoglie all’incrocio dei sentieri è quello degli uccelli. Il bagliore del sole o il candore della luna, i riflessi acquatici dei fiumi e dei torrenti tessono qui gli affreschi del paesaggio.

Español :

Un ambiente sereno, casi religioso, nos invade nada más entrar en esta nave forestal cercana a la abadía de Saint-Michel. El coro que te saluda en el cruce de los caminos es el del canto de los pájaros. El resplandor del sol o la blancura de la luna, los reflejos acuáticos de los ríos y arroyos tejen aquí los frescos del paisaje.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2007-07-12 par Agence Aisne Tourisme