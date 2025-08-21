La Forêt du Sauvage Fontaines Yonne

La Forêt du Sauvage A pieds Facile

La Forêt du Sauvage 89130 Fontaines Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6900.0 Tarif :

Randonnée balisée N°78. Fontaines je ne boirais pas de ton eau ? Et pourtant depuis le lavoir à impluvium jusqu’aux Bidons, de sources en rus, l’eau est omniprésente.

Facile

+33 3 86 44 15 66

English :

Signposted walk N°78. Fountains: I wouldn’t drink your water? And yet, from the impluvium washhouse to the Bidons, from springs to rus, water is omnipresent.

Deutsch :

Markierte Wanderung N°78. Brunnen: Ich würde nicht von deinem Wasser trinken? Und doch ist das Wasser vom Impluvium-Waschplatz bis zu den Bidons, von den Quellen bis zu den Rus allgegenwärtig.

Italiano :

Passeggiata segnalata N°78. Fontane: non berrei la tua acqua? Eppure, dal lavatoio dell’impluvio ai Bidoni, dalle sorgenti alle fette biscottate, l’acqua è ovunque.

Español :

Paseo señalizado N°78. Fuentes: no bebería su agua.. Y sin embargo, del lavadero de impluvium a los Bidons, de los manantiales a los ruscos, el agua está por todas partes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data