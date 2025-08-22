Le Thabor Fontaines Yonne

Le Thabor A pieds Facile

Le Thabor Salle des fêtes 89130 Fontaines Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6880.0 Tarif :

Randonnée balisée N°66. Une randonnée comportant de grandes parties en sous-bois avec quelques beaux points de vue depuis les quelques fenêtres naturelles dans les haies.

Facile

+33 3 86 44 15 66

English :

Marked trail N°66. A hike with large sections of undergrowth and some fine views from the few natural windows in the hedges.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 66. Eine Wanderung mit großen Teilen des Unterholzes und einigen schönen Ausblicken von den wenigen natürlichen Fenstern in den Hecken.

Italiano :

Sentiero segnato N°66. Un’escursione con ampi tratti di sottobosco e alcuni bei panorami dalle poche finestre naturali nelle siepi.

Español :

Sendero señalizado n°66. Recorrido con amplios tramos de maleza y bonitas vistas desde las escasas ventanas naturales de los setos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data