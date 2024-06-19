La GTMC, entre Avallon et Autun Saint-Brisson Nièvre
La GTM (Grande Traversée du Morvan) est le premier tronçon de la GTMC (Grande Traversée du Massif Central). Dans le Morvan c’est 330 km de plaisir et de dénivelés au départ d’Avallon en passant par Quarré les Tombes, Saulieu, les Grands Lacs du Morvan, la montagne morvandelle pour rejoindre Autun en passant par la perle bourguignonne qu’est Uchon. Des stations de lavage et des hébergements adaptés jalonnent le parcours.
http://tourisme.parcdumorvan.org/
English :
The GTM (Grande Traversée du Morvan) is the first section of the GTMC (Grande Traversée du Massif Central). In the Morvan, it’s 330 km of fun and elevation changes, starting in Avallon, passing through Quarré les Tombes, Saulieu, the Grands Lacs du Morvan, the Morvan mountains and on to Autun, via the Burgundy pearl of Uchon. Car wash stations and adapted accommodation are available along the way.
Deutsch :
Die GTM (Grande Traversée du Morvan) ist der erste Abschnitt der GTMC (Grande Traversée du Massif Central). In der Morvan sind es 330 km Spaß und Höhenunterschiede ab Avallon über Quarré les Tombes, Saulieu, die Grands Lacs du Morvan, das Gebirge Morvandelle bis nach Autun über die burgundische Perle Uchon. Waschstationen und geeignete Unterkünfte säumen die Strecke.
Italiano :
La GTM (Grande Traversée du Morvan) è la prima tappa della GTMC (Grande Traversée du Massif Central). Nel Morvan, 330 km di divertimento e dislivelli da Avallon, passando per Quarré les Tombes, Saulieu, i Grands Lacs du Morvan e le montagne del Morvan, fino ad Autun, passando per la perla borgognona di Uchon. Lungo il percorso sono disponibili stazioni di lavaggio auto e alloggi appositamente adattati.
Español :
La GTM (Grande Traversée du Morvan) es la primera etapa de la GTMC (Grande Traversée du Massif Central). En el Morvan, son 330 km de diversión y desniveles desde Avallon, pasando por Quarré les Tombes, Saulieu, los Grandes Lagos del Morvan y las montañas del Morvan, hasta Autun, pasando por la perla borgoñona de Uchon. A lo largo del recorrido hay estaciones de lavado de coches y alojamientos especialmente adaptados.
