La Haute Ubaye Barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence

Terre d’aventure pour les amoureux de nature sauvage et de routes touristiques, ce circuit vous emmènera à travers des villages typiques et des paysages naturels préservés, avec des sommets majestueux en toile de fond.

+33 4 92 81 04 71

English : The upper Ubaye

Like a lost paradise, the upper Ubaye opens up to the world. You reach it quietly, unburdened by the weight of everyday life, and you discover life-size landscapes with an arrival in a picturesque village.

Deutsch :

Abenteuerland für Liebhaber von wilder Natur und Touristenrouten. Diese Tour führt Sie durch typische Dörfer und unberührte Naturlandschaften mit majestätischen Gipfeln im Hintergrund.

Italiano :

Come un paradiso perduto, l’alta Ubaye si apre al mondo. Ci si arriva con calma, senza il peso della vita quotidiana, e si scoprono paesaggi a grandezza naturale con l’arrivo in un villaggio pittoresco.

Español :

Tierra de aventuras para los amantes de la naturaleza salvaje y las rutas turísticas, este recorrido le llevará por pueblos típicos y paisajes naturales vírgenes, con majestuosas cumbres de fondo.

