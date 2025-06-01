La Haute Ubaye Barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence
La Haute Ubaye Barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence vendredi 1 août 2025.
La Haute Ubaye
La Haute Ubaye 04400 Barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : Distance : Tarif :
Terre d’aventure pour les amoureux de nature sauvage et de routes touristiques, ce circuit vous emmènera à travers des villages typiques et des paysages naturels préservés, avec des sommets majestueux en toile de fond.
+33 4 92 81 04 71
English : The upper Ubaye
Like a lost paradise, the upper Ubaye opens up to the world. You reach it quietly, unburdened by the weight of everyday life, and you discover life-size landscapes with an arrival in a picturesque village.
Deutsch :
Abenteuerland für Liebhaber von wilder Natur und Touristenrouten. Diese Tour führt Sie durch typische Dörfer und unberührte Naturlandschaften mit majestätischen Gipfeln im Hintergrund.
Italiano :
Come un paradiso perduto, l’alta Ubaye si apre al mondo. Ci si arriva con calma, senza il peso della vita quotidiana, e si scoprono paesaggi a grandezza naturale con l’arrivo in un villaggio pittoresco.
Español :
Tierra de aventuras para los amantes de la naturaleza salvaje y las rutas turísticas, este recorrido le llevará por pueblos típicos y paisajes naturales vírgenes, con majestuosas cumbres de fondo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme