La Jougnena Jougne Doubs

La Jougnena Jougne Doubs vendredi 1 mai 2026.

La Jougnena A pieds Très difficile

La Jougnena Place devant la Poste, Jougne 25370 Jougne Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 17710.0 Tarif :

La Jougnena et sa vallée transfrontalière.
Très difficile

https://explore.doubs.fr/trek/252  

English :

The Jougnena and its cross-border valley.

Deutsch :

Der Fluss Jougnena und sein grenzüberschreitendes Tal.

Italiano :

La Jougnena e la sua valle transfrontaliera.

Español :

El Jougnena y su valle transfronterizo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data