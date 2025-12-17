Les Aiguilles de Baulmes n°22 Jougne Doubs

Les Aiguilles de Baulmes n°22 Trail Très difficile

Les Aiguilles de Baulmes n°22 La Poste, Jougne 25370 Jougne Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 29790.0 Tarif :

Une boucle exigeante qui conviendra parfaitement aux traileurs en recherche de dénivelé et de chemins techniques, pour une sortie longue à couper le souffle.

Très difficile

English :

This demanding loop is perfect for trail runners looking for elevation changes and technical trails, for a breathtakingly long outing.

Deutsch :

Ein anspruchsvoller Rundweg, der sich perfekt für Trailrunner eignet, die auf der Suche nach Höhenunterschieden und technischen Wegen sind, für einen langen, atemberaubenden Ausflug.

Italiano :

Un anello impegnativo, perfetto per i runner in cerca di una lunga uscita mozzafiato su pendenze e sentieri tecnici.

Español :

Un bucle exigente que es perfecto para los corredores que buscan una salida larga e impresionante por pendientes y senderos técnicos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-08 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data