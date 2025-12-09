Suchet Jougne Doubs

Suchet A pieds Très difficile

Suchet Place devant La Poste, Jougne 25370 Jougne Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 20320.0 Tarif :

Une variante de 4 km est possible en empruntant la liaison proposée.

Le 9e sommet par l’altitude de la chaîne du Jura.

Très difficile

English :

A 4 km alternative route is available.

The 9th highest peak in the Jura chain.

Deutsch :

Eine 4 km lange Variante ist möglich, indem Sie die vorgeschlagene Verbindung nutzen.

Der neunthöchste Gipfel der Jurakette.

Italiano :

Esiste un percorso alternativo di 4 km.

La nona vetta più alta della catena del Giura.

Español :

Hay una ruta alternativa de 4 km.

El noveno pico más alto de la cordillera del Jura.

