Suchet Jougne Doubs
Suchet Jougne Doubs vendredi 1 mai 2026.
Suchet A pieds Très difficile
Suchet Place devant La Poste, Jougne 25370 Jougne Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 20320.0 Tarif :
Une variante de 4 km est possible en empruntant la liaison proposée.
Le 9e sommet par l’altitude de la chaîne du Jura.
Très difficile
https://explore.doubs.fr/trek/253
English :
A 4 km alternative route is available.
The 9th highest peak in the Jura chain.
Deutsch :
Eine 4 km lange Variante ist möglich, indem Sie die vorgeschlagene Verbindung nutzen.
Der neunthöchste Gipfel der Jurakette.
Italiano :
Esiste un percorso alternativo di 4 km.
La nona vetta più alta della catena del Giura.
Español :
Hay una ruta alternativa de 4 km.
El noveno pico más alto de la cordillera del Jura.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data