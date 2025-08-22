LA MALÈNE LE PAS DE SOUCY Massegros Causses Gorges Lozère

LA MALÈNE LE PAS DE SOUCY Canoë Facile

LA MALÈNE LE PAS DE SOUCY La Malène 48210 Massegros Causses Gorges Lozère Occitanie

Durée : 180 Distance : 11000.0 Tarif :

Venez découvrir ce parcours de 11 kilomètres qui relie La Malène au Pas de Soucy.

Facile

https://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover this 11-kilometre route linking La Malène to the Pas de Soucy.

Deutsch :

Entdecken Sie diese 11 km lange Strecke, die La Malène mit dem Pas de Soucy verbindet.

Italiano :

Venite a scoprire questo percorso di 11 chilometri che collega La Malène al Pas de Soucy.

Español :

Venga a descubrir esta ruta de 11 kilómetros que une La Malène con el Pas de Soucy.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-15 par CDT Lozère